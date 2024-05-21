猫头鹰推出 Noctua HOME 系列多用途通风产品线

IT之家 5 月 21 日消息，猫头鹰今日推出 Noctua HOME 系列多用途通风产品线，此前预热的“神秘新品”正式发布。

Noctua HOME 系列包含多个单品和 3 款由多款单品组合而成的套件，IT之家整理如下：

NV-FS1 风扇套件

该套件基于猫头鹰 NF-A12x25 风扇打造，包含兼容 120/140mm 风扇的 NV-FM1 可旋转支架、NV-AA1-12 气流放大器、NV-PS1 交流-12V 直流电源适配器这三个新单品。

此外还包含此前已推出的 NA-FC1 风扇控制器、风扇防护网和延长线材。

NV-FS1 风扇套件可采用螺钉、磁吸等方式以多种角度固定到办公室、住宅的各个角落。

NV-FS2 风扇套件

该风扇套件旨在为任何有通风孔的设备（如无线路由器、机顶盒等）提供辅助散热，也可作为侧吹台扇使用。

NV-FS2 套件同样基于猫头鹰 NF-A12x25 风扇打造，包含 NV-MPG1 与 NV-MPP1 底部 / 顶部多功能硅胶垫圈、NV-PS1 电源适配器这三个新单品。

此外还包含此前已推出的 NA-FC1 风扇控制器、风扇防护网和延长线材。

NV-SPH1 供电套件

该电源套件包含 NV-PS1 电源适配器和采用 12V 供电的 NV-FH2 八口风扇集线器。

建议零售价

NV-FS1 套件（含风扇本体）建议零售价为 99.9 美元（IT之家备注：当前约 723 元人民币）；

NV-FS2 套件（含风扇本体）建议零售价为 79.9 美元（当前约 578 元人民币）；

NV-SPH1 套件建议零售价为 59.9 美元（当前约 434 元人民币）。

用户也可选择单独购买 Noctua HOME 系列的单品。

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