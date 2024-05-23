魅族 21 系列手机开启 Flyme AIOS 内测通道，支持图文解读、即圈即搜等

IT之家 5 月 23 日消息，魅族 Flyme AIOS 内测通道今日开启，魅族 21、魅族 21 PRO、魅族 21 Note 用户可率先报名体验。

需要注意的是，有IT之家网友反馈：“目前魅族 Flyme AIOS 内测报名通道卡死，多人无法报名，有人答完题被卡退出来，到现在半个小时了还是无法报名。”

IT之家汇总 AI 功能如下：

连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。

AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。

AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。

AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问，号称“甚至比你用 GPT 效率更高”。

拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间反复横跳的复制粘贴。

通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。

AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成；

AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写；