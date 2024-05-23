魅族 21 系列手机开启 Flyme AIOS 内测通道，支持图文解读、即圈即搜等

IT之家 5 月 23 日消息，魅族 Flyme AIOS 内测通道今日开启，魅族 21、魅族 21 PRO、魅族 21 Note 用户可率先报名体验。
版本要求：Flyme 10.5.5.1A、Flyme 10.5.2.0A
报名路径：系统设置-系统更新-公告栏-内测招募
需要注意的是，有IT之家网友反馈：“目前魅族 Flyme AIOS 内测报名通道卡死，多人无法报名，有人答完题被卡退出来，到现在半个小时了还是无法报名。”
IT之家汇总 AI 功能如下：
连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。
AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。
AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。
AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问，号称“甚至比你用 GPT 效率更高”。
拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间反复横跳的复制粘贴。
通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。
AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成；
AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写；
任务剧本：提醒或协助你完成每日必做小事；支持设置自定义剧本的同时，任务剧本还会根据你的习惯推荐剧本设置；支持语音创建剧本，还能实现多端设备的互相关联控制，提供人车家互动体验。
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