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魅族全新 Flyme AIOS 登场：支持一键 AI 搜索、AI 接听等

2024/5/16 14:52:28 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 16 日消息，在今天下午举行的魅族新品发布会上，全新 Flyme AIOS 率先登场。

据介绍，全新 Flyme AIOS 已实现更多 AI 功能的开发，手机、AR 眼镜，甚至是未来车型，都将通过 AI 给用户带来全新的科技体验。

IT之家汇总 AI 功能如下：

  • 连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。

  • AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。

  • AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。

  • AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问，号称“甚至比你用 GPT 效率更高”。

  • 拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间反复横跳的复制粘贴。

  • 通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。

  • AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成；

  • AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写；

  • 任务剧本：提醒或协助你完成每日必做小事；支持设置自定义剧本的同时，任务剧本还会根据你的习惯推荐剧本设置；支持语音创建剧本，还能实现多端设备的互相关联控制，提供人车家互动体验。

Flyme AIOS 还带来了智能体商店 Agent Store，支持海量智能体，开箱即用，无论是学习助手、音乐电台或是聊天工具。Flyme AIOS 也将以开放 AI 生态的形式，和更多第三方伙伴共同打造丰富的智能体生态。

在图片处理上，Flyme AIOS 进行了算法迭代，魔法消除升级为 AIGC 消除，消除效果据称更自然、更准确，更有 AI 风格转化，一键生成漫画、国风、粘土等不同风格图片。此外，图片编辑、搜索功能等方面也有升级。

除了 AI 能力外，FlymeAIOS 还带“实况通知”、个性化外观设计升级、桌面插件体系升级，支持插件堆叠与推荐。

关于魅族新品发布会的更多消息，IT之家稍后带来。

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关键词：魅族魅族21 NoteFlyme AIOS

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