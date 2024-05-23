淘宝：88VIP 用户规模已达 3500 万人，今年 618 商家截至 5 月 21 日日均成交额同比增长 41%

IT之家 5 月 23 日消息，618 大促已经开始，淘天集团宣布今年是淘宝商家首次支持 88VIP 消费券的一年 618，截至 5 月 21 日淘宝消费券商家日均成交额同比去年 618 增长了 41%。

据介绍，今年 618 淘宝天猫平台进行大规模投入，并为 88VIP 用户提供福利，例如消费券使用门槛更低从满 1500 下调为满 1200，还提供了“无限次退货包运费”权益以及每天兑换一个满 300 减 20 元和满 200 减 10 元的现金红包。同时，淘宝 88VIP 用户规模已达 3500 万人，呈现同比双位数增长。

根据淘宝天猫公布的数据，5 月 20 日晚 8 点，618 开卖仅 4 小时，59 个品牌就销售额破亿，376 个单品成交破千万。淘宝百亿补贴 GMV 在开售首个小时，就已经比去年开售同期增长 596.5%。

此外，淘宝前段时间还推出了 88VIP 购物月卡，可领 618 大额券。淘宝 App 也已经迎来更新，三大频道变更为“淘宝直播”与“百亿补贴”两大频道，同时缩小了占据首页的面积。IT之家注意到，淘宝本月还宣布对网页版 Taobao.com 进行升级，比如登录状态做了更长时间保持、购物车首次展示了券后价、商品详情做了优惠自动领取、“我的淘宝”增加了发票管理等……

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。