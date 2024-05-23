1499 元 → 1083 元：科沃斯 W1S 擦窗机器人 618 大促发车

科沃斯 W1S 擦窗机器人发售于今年 3 月份，首发价 1499 元。

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据介绍，科沃斯 W1S 采用双边交叉高压喷头，实现均匀出水，既能提前溶解污渍又能保证抹布持续湿润，搭配高透膜抹布，擦窗更彻底。

内置高精度光耦传感器，搭配 4 个探边传感器，可智能探测边框，遇到把手 / 窗锁等物件，支持智能调整方向并绕行。

安全方面，这款擦窗机器人拥有 5300Pa 吸力，内置气压自动补偿，0.04s 内迅速检测漏气并补足气压，保证安全吸附，断电后仍可吸附 30 分钟，并持续发出报警。

另外，采用全绳 + 安全扣双保险设计，在吸附意外失效时避免高空坠落。

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