采用开放式座舱，梅赛德斯-AMG PureSpeed 概念车发布

IT之家 5 月 23 日消息，梅赛德斯-AMG 公司周三发布了其限量、高价的“传奇系列”（Mythos series）的第一款概念车型，名为 PureSpeed，这是一款以该公司标志性的复古赛车和 F1 赛车为灵感来源的敞篷双座跑车。

虽然梅赛德斯没有明确表示，但 PureSpeed 明显基于该公司的 SL 敞篷车，采用了相同的头灯和尾灯。前保险杠摒弃了传统梅赛德斯格栅，采用流线型的无格栅鲨鱼鼻设计，下格栅则饰有白色涂装的 AMG 标志。

与 F1 赛车类似，梅赛德斯-AMG PureSpeed 概念车采用开放式座舱、双座跑车造型，与 F1 赛车一样，该车没有车顶、挡风玻璃、侧窗玻璃，主副驾中间位置带有源自 F1 的 HALO 保护装置，主副驾都将拥有经过空气动力学优化的专属头盔。

IT之家注意到，PureSpeed 的其他部分汲取了梅赛德斯-AMG One 超跑的设计理念，车身下部采用碳纤维空气动力学套件以改善空气动力性能。碳纤维轮罩同样是为了提高空气动力学效率，优化车轮周围的气流并改善刹车冷却。

梅赛德斯在发布会上并未透露 PureSpeed 的动力系统细节，但猜测会搭载 SL63 的双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机。

PureSpeed 仅限量生产 250 台，并且奔驰称只提供给“最狂热的梅赛德斯-奔驰爱好者和收藏家”，目前官方尚未公布该车的售价。

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