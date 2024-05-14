消息称因 EQE 和 EQS 销量不佳，奔驰暂停研发大型豪华电动汽车平台

IT之家 5 月 14 日消息，据德国媒体 Handelsblatt 报道，梅赛德斯-奔驰大幅减少了电动汽车平台的研发投入，决定放弃其此前计划中的全新 MB.EA 大型（MB.EA Large）架构。

该平台原计划于 2028 年推出，旨在成为现有 EQE、EQS 轿车和 SUV 车型的下一代基础架构。报道援引四位内部人士的消息称，由于现有 EQE 和 EQS 车型销量不佳，梅赛德斯-奔驰做出了这一决定。截至IT之家发稿，梅赛德斯-奔驰尚未就此置评。

停止该项目及其生产设施改造成本的投资预计将为梅赛德斯-奔驰节省 40-60 亿欧元。

梅赛德斯-奔驰最初计划开发两个版本的 MB.EA 平台，其中 MB.EA 中型平台（MB.EA Medium）用于即将推出的 EQC 轿车和 SUV，而 MB.EA 大型平台（MB.EA Large）则用于更大尺寸的豪华车型。

随着后者项目的取消，梅赛德斯-奔驰将继续升级现有 EQE 和 EQS 车型所使用的 EVA2 平台，并将采用 800V 充电架构取代目前使用的 400V 系统。其他升级内容还包括新型电池单元技术和更高效的电动机，以增加续航里程。

据悉，除了保留中型 MB.EA 平台外，梅赛德斯-奔驰还将坚定推进 MMA（紧凑型电动车）、MB.AMG（跑车）和 MB.VAN（商用车）平台的研发。

MMA 平台将同时支持电动和燃油动力系统，并将用于第三代 CLA、CLA Shooting Brake、第三代 GLA 和第二代 GLB 车型。据悉，该平台的电动传动系统架构将与 MB.EA 中型平台共享。

MB.AMG 平台将于 2025 年作为纯电动架构推出，并将用于 AMG GT 四门轿跑车的继任车型以及另一款密切相关的 AMG SUV 车型。

MB.VAN 平台将于 2026 年推出，首先将用于打造现款奔驰 EQV 的换代车型，随后将应用于其他商用车领域。

报道称，取消 MB.EA 大型平台项目是梅赛德斯-奔驰未来发展战略调整的一部分。此前，该公司将目标设定为在 2025 年实现 50% 的电动汽车（包含插电式混合动力和纯电动车）销售占比，但现在已将这一目标已经推迟到了 2030 年，同时放弃了此前提出的“在条件允许的市场仅销售电动汽车”的计划。

预计随着 MB.EA 大型平台项目的暂停，梅赛德斯-奔驰将基于升级版的 MRA 平台推出第七代 S 级轿车、第四代 GLE SUV、第三代 GLE Coupe 和第三代 GLS 的继任车型，这些车型均为燃油车型，并提供插电式混合动力版本，这些燃油车型将与基于升级版 EVA2 平台打造的纯电动版本车型共同销售。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。