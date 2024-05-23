Linux 6.10 将支持 RISC-V 架构下的 Rust 编程语言

IT 之家 5 月 23 日消息，最新的 RISC-V 更新已合并到正在开发的 Linux 6.10 内核中。

在今天的 RISC-V 合并 Linux 6.10 补丁中，为 Linux 内核添加了 RISC-V 架构下的 Rust 编程语言支持。

此前，Linux 已支持在 x86_64、龙芯 LoongArch 和 ARM64 等架构下使用 Rust 语言。不过，Linux 内核中的 Rust 使用仍然相当有限，到目前为止只有一些基本驱动程序进行了适配。

Linux 6.10 还将添加对高通骁龙 X Elite 处理器的更多支持，比如 DisplayPort（DP）和 Embedded DisplayPort（eDP）接口。

IT 之家附补丁提交内容如下：

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=0bfbc914d9433d8ac2763a9ce99ce7721ee5c8e0

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