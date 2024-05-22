Linux 6.10 添加对高通骁龙 X Elite 处理器的 eDP / DP 接口支持

IT之家 5 月 22 日消息，随着骁龙高端 Arm 处理器开始面向 AI PC 推出，高通及其合作伙伴一直忙于为骁龙 X Elite 提供 Linux 支持。

最新的骁龙 X Elite 补丁添加了对 DisplayPort（DP）和 Embedded DisplayPort（eDP）接口的支持。

补丁显示，正在进行的 Linux 6.10 合并窗口中，包含了高通对 eDP 和 DP 子模式的支持以及对高通 X1E80100（即骁龙 X Elite）的驱动程序处理。

正如高通最近在一篇关于骁龙 X Elite 支持 Linux 的博客文章中概述的那样，在 Linux 6.8~6.9 中，他们已经实现大部分功能，而对于 Linux 6.10~6.11，他们仍在相机、视频、内存 DCVS、GPU 支持等方面进行适配。此外，高通还计划进行功耗和性能优化、扩展视频解码、SoftISP 相机支持、linux-firmware.git 中的固件以及更简单的 ARM Linux 发行版支持。

目前，高通与联想、Arm 和 Linaro 合作开发 AArch64 笔记本电脑 GitHub 项目，在骁龙 Windows 的几代 SoC 中内置了 Linux 支持，以确保用户可以在搭载高通旗下 SoC 的笔记本电脑上启动 Linux，IT之家将关注后续进展。

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