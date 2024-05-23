微博：今年第一季度营收 3.955 亿美元，归属股东净利润 4940 万美元

IT之家 5 月 23 日消息，微博今日在港交所公布了截至 2024 年 3 月 31 日的 Q1 未经审计财务业绩。

IT之家汇总详细数据如下：

净收入 3.955 亿美元（当前约 28.67 亿元人民币），同比下降 4% 或依据固定汇率计算持平。

广告及营销收入 3.390 亿美元，同比下降 5% 或依据固定汇率计算持平。

增值服务收入 5650 万美元，同比下降 3% 或依据固定汇率计算同比增加 1%。

经营利润 9970 万美元，经营利润率为 25%。

归属于微博股东的净利润为 4940 万美元（当前约 3.58 亿元人民币），合每股摊薄净收益 0.19 美元。

非公认会计准则经营利润为 1.258 亿美元，非公认会计准则经营利润率为 32%。

非公认会计准则归属于微博股东的净利润为 1.066 亿美元，合非公认会计准则每股摊薄净收益 0.41 美元。

2024 年 3 月的月活跃用户数为 5.88 亿。

2024 年 3 月的日均活跃用户数为 2.55 亿。

微博 CEO 王高飞表示，今年“开局良好”，重点提升高质量用户的获取和活跃，提高渠道投资回报率。另外在内容生态方面，微博持续执行垂直化内容策略，在优化流量结构方面取得了进展。在商业化方面，本季度微博业务呈现稳定趋势，运营效率有所提升。

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