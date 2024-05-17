阿里云：微博已接入通义大模型，应用于明星陪聊、虚拟角色等场景

IT之家 5 月 17 日消息，据“阿里云”公众号今日推文，微博 COO（IT之家注：首席运营官）、新浪移动 CEO 王巍表示，AIGC 发展速度远超想象，包括通义 2.5 在内，行业已涌现出不少大模型。同时他指出，大模型开源势不可挡，“阿里云开源 1100 亿参数规模大模型，是非常了不起的。”。

王巍表示，微博是通义大模型最早的外部客户之一，并已在多个场景广泛落地。“大语言模型就像百科全书，一个国家有几本就够了，我们不需要做 100 个大模型，这其实是很大的资源浪费。我更倾向于使用阿里云‘通义千问’这类基础大模型，同时利用我们的自有数据，以更加精巧的模式产出好的落地应用”。

据介绍，微博已经将大模型技术应用于 AI 评论、AI 明星陪聊、虚拟角色账号、星座大模型、信息流广告创意生成等场景。

据IT之家本月初报道，5 月 9 日，通义千问 2.5 大模型发布，号称多项能力赶超 GPT-4。官方表示，在中文语境下，文本理解、文本生成、知识问答 & 生活建议、闲聊 & 对话和安全风险等多项能力上赶超 GPT-4。

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