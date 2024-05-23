长安第三代 CS75 PLUS 冠军版限时至高直降 2.2 万元，优惠后 9.99 万元起

IT之家 5 月 23 日消息，IT之家从长安汽车官方获悉，时值 CS75 车型上市十周年里程碑节点，即日起至 5 月 31 日，长安汽车推出 9.99 万元限时、限量抢第三代 CS75 PLUS 冠军版劲领型活动，优惠后仅售 9.99 万元起。

IT之家附此次第三代 CS75PLUS 冠军版回馈活动详情如下：

1.5T 自动智驾劲领型（官方指导价 12.19 万元）享受现金优惠 2.2 万元，一口价 9.99 万元；

1.5T 自动智驾劲航型（官方指导价 12.99 万元）现金优惠 2 万元后价格为 10.99 万元，可同时享 6000 元置换补贴、7000 元国家补贴，和 2 年 6 万免息的金融政策，用户还可选择以 1599 元购终身保养权益；

2.0T 自动智驾劲擎型（官方指导价 13.99 万元）2 万元现金优惠后价格仅为 11.99 万元，享 8000 元置换补贴、7000 元国家补贴和 2 年 6 万免息的金融政策，还有免费终身保养。

第三代 CS75 PLUS 冠军版全系标配爱信 8AT 手自一体变速箱，全系标配 L2 级智能驾驶辅助系统，同级唯一搭载并线辅助、蓝牙钥匙。

长安汽车公布的数据显示，今年 1-4 月，长安 CS75 系列累计销量 85152 辆，自从 2014 年首款车型上市以来，长安 CS75 系列仅用 37 个月就突破了 50 万辆销量大关。

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