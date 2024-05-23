起亚新车 EV3 发布：定位小型纯电 SUV，目标售价 3.5 万-5 万美元

IT之家 5 月 23 日消息，起亚旗下全新车型 EV3 今日完成首发亮相，新车将于今年 7 月在韩国老家上市，随后从年底开始陆续登陆海外市场，目标售价为 3.5 万美元-5 万美元（IT之家备注：当前约 25.4 万元- 36.3 万元人民币）之间。

新车定位为小型纯电 SUV，采用家族最新的“对立统一”语言，前脸配备“7”字形大灯，中网则类似起亚在燃油车时代就已形成的经典“虎啸式”设计。该车整体线条硬朗，主打跨界风格，长 4300mm，高 1560mm，轴距为 2680mm。

内饰方面，新车在配备了双 12.3 英寸屏幕的同时，还保留了大量的物理按键，中央扶手可以前后移动，后排座椅也可以完全折叠，可放入一辆电动自行车并为其充电。据介绍，EV3 的外观、内饰采用了大量可回收材料和生物衍生部件，其仪表板由甘蔗制成，车身塑料件则是由回收塑料瓶制成。

动力方面，新车采用 400V 架构平台，提供单电机 / 双电机两种版本，可在 31 分钟内将电量从 10% 充至 80%。其中，单电机前驱版最大功率 150kW，提供 58.3kWh / 81.4kWh 两种电池，WLTP 工况最大续航里程可达 560km，双电机版车型的动力信息暂未透露。

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