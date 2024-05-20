占总销量近 7%，起亚 4 月全球电动汽车零售销量预估同比增长 90%

IT之家 5 月 20 日消息，起亚汽车公司昨日发布报告，表示今年 4 月全球销量为 261022 辆，同比增长 0.6%，2024 年前四个月的总销量超过 100 万辆，同比下降 0.6%。

尽管整体销量相对平淡，但起亚的纯电动汽车销量继续快速增长。这家韩国制造商表示，预计在 2024 年下半年推出新款纯电动车 EV3 和升级版 EV6 后，电动车销售将保持良好势头。

根据起亚的数据，4 月份其纯电动汽车零售量达到 17140 台，同比增长了 90%（估计值，因为 2023 年的数据尚未全部公布），电动汽车在该品牌总销量中所占份额几乎达到 7%。

起亚基于 E-GMP 的车型的批发出货量（与生产密切相关）为 8904 辆，同比下降 6%，这包括在韩国生产的 EV3、EV6 和 EV9 以及在中国生产的 EV5。

该公司最畅销的电动车型是起亚 EV6，销量为 5728 辆（同比下降 39%）。我们认为，EV6 的升级版上市后，其业绩将有所改善。IT之家附上 insideevs 统计图表如下：

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