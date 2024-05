DDR5 CAMM2 内存遇见桌面主板，微星、金士顿新方案将亮相 2024 台北电脑展

IT之家 5 月 23 日消息,微星宣布将携手金士顿在 2024 台北国际电脑展上展出搭载金士顿 FURY Impact DDR5 CAMM2 原型内存模组的微星 Z790 PROJECT ZERO PLUS 主板。

微星将这对内存 + 主板原型产品的组合称为“内存设计领域的下一次革命”,并表示 DDR5 CAMM 模组紧凑纤细的物理外形中蕴藏着“超频潜力”和“优秀效率”。

IT之家观察对比发现,金士顿的 DDR5 CAMM2 内存原型模组同戴尔在 2022 年款笔记本上使用的 DDR5 CAMM 模组在外观方面有不小差异:

正面可视范围内不存在用于压缩连接的“金手指”的背侧区域(即下图模组的顶部区域)。

▲ 适用于部分 2022 年款戴尔工作站笔记本的 SK 海力士 DDR5 CAMM 模组

而同已推出的 Z790 PROJECT ZERO 主板对比来看,微星 Z790 PROJECT ZERO PLUS 主板针对 DDR5 CAMM2 模组在 PCB 的内存区域进行了较大幅度的调整,但非内存区域没有明显变化。

根据 JEDEC 固态技术协会的 CAMM2 内存模组技术标准发布新闻稿,DDR5 CAMM2 内存不仅面向高性能笔记本电脑,同样也适用于主流台式机。

DDR5 CAMM2 将采用与现有 LPDDR5 CAMM2 内存模组相同的连接器设计,但拥有不同的引脚排列以避免用户混淆。

SK 海力士在今年初的 CES 2024 上也表示,其已启动面向桌面端的 CAMM 内存模组研发。

