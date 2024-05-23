微星 Claw 掌机 BIOS 更新后性能提升最高 30%，号称在大多数热门 Steam 游戏中都强于华硕 ROG Ally

IT之家 5 月 23 日消息，微星一直在努力优化其 MSI Claw 掌机的游戏体验，现发布了最新的 109 版本 BIOS 更新，距离上一次更新不到一个月。

据介绍，此次更新可实现最高 30% 的性能提升，并能够在当前 Steam 最受欢迎的 100 款游戏中超越搭载 AMD 锐龙 Z1 处理器的 ROG Ally。

根据微星官方给出的测试性能数据表，此次更新可以在大多数热门游戏中获得性能提升，例如《霍格沃茨之遗》《极限竞速：地平线 5》《街头霸王 6》《古墓丽影：暗影》《NBA 2K24》《FC24》《幻兽帕鲁》《方舟：生存进化》《森林之子》《绝地求生》《七日杀》《死亡岛 2》《庄园领主》《绝地潜兵 2》《堡垒之夜》《迷失》以及《永劫无间》。

就性能提升而言，《极限竞速：地平线 5》在更新 BIOS 后性能提升了 30% 之高，其他例如《堡垒之夜》《森林之子》以及《绝地潜兵 2》也获得了约 20~28% 的性能提升，《霍格沃茨之遗》《FC24》《NBA 2K24》《庄园领主》等游戏的性能提升幅度在 11% 到 15% 之间，而其余游戏性能提升幅度为 5% 到 9.6% 之间。

根据微星另一张 PPT，MSI Claw 在目前 Steam 上最受欢迎的 100 款游戏中有 90% 都可以击败 ROG Ally。总体而言，在基于 Steam 的性能对比中，MSI Claw 平均性能比华硕 ROG Ally 强了大约 26%。

IT之家需要提醒的是，微星官方并未透露他们用来对比的 ROG Ally 究竟是哪款型号，而搭载 AMD 锐龙 Z1 Extreme 处理器的 ROG Ally 和普通 Z1 版本显然会有一定差距。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。