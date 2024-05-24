现有设备全部沦为“废品”：Spotify 宣布 12 月关停 Car Thing 车载显示器服务

IT之家 5 月 24 日消息，Spotify 在 2021 年初推出了 Car Thing 车载显示器，并在 2022 年初在美国开放销售，这是一款汽车专用的“音乐中控”，唯一的作用是连接到 Spotify 用于聆听音乐，售 90 美元（IT之家备注：当前约 653 元人民币）。

在 2022 年 7 月，Spotify 宣布停产 Car Thing 显示器，声称这是由于“产品需求和供应链问题”原因导致，同时表示“现有设备将按预期运行”，但如今情况不再如此。

在给客户的一封电子邮件中，Spotify 确认了“完全停止 Car Thing 服务”的计划，这款车载显示器将于 2024 年 12 月 9 日关停服务，在支持页面上，Spotify 重申了相关服务关停日期，并告诉用户一旦设备停止工作，他们应该重置设备并“处理掉它”。

我们建议将您的 Car Thing 重置为出厂设置，并按照当地电子废品指南安全处理您的设备。联系您所在州或当地的废品处理部门，以确定如何根据适用的法规处置或回收 Car Thing。

不过IT之家注意到，目前一些用户已经找到了在 Car Thing 上安装原生安卓的方法，将这款车载显示器变身为“安卓平板”，避免服务关停后设备也无法使用的窘境。

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