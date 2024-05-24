macOS 修图工具 Pixelmator Pro 3.6 发布：新增 AI 移除背景工具等

IT之家 5 月 24 日消息，苹果 macOS 平台修图软件 Pixelmator Pro 近日发布了 3.6 版本更新，其中最值得关注的改进是“从头开始重新设计”蒙版工具，整合 AI 功能可以更快地创建和完善蒙版。

Pixelmator Pro 3.6 最大的变化是新的“隐藏背景”（Hide Background）功能，使用人工智能，只需点击一下，就能无损地移除图像中的整个背景。该工具会检测图像的主体，并添加一个背景遮罩来隐藏照片中的其他部分。

用户在新版中切换到 Arrange 工具之后，可以双击画布为图层创建蒙版，也可以选中蒙版控制其大小和位置。Pixelmator 表示，这样可以更轻松地完成图像圆角或裁剪多层合成中的单个图层等工作。

IT之家注：用户只要选中或创建了蒙版，屏幕底部就出现蒙版的相关工具，因此可以更快地调整透明度、更改边缘柔和度、反转标记、添加新蒙版等。

Pixelmator 还支持矢量遮罩，因此可以将图层遮罩为特定形状。添加矢量蒙版后，矢量形状内的区域将保持可见，而其他区域则会隐藏起来。

从图层侧边栏顶部的蒙版菜单中选择一个形状，或者使用钢笔工具创建一个蒙版，就可以对图层进行蒙版处理。矢量蒙版是可编辑的，因此每个点都可以像普通形状一样进行调整。

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