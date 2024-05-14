苹果 macOS 14.5 正式版发布更新推送！

IT之家 5 月 14 日快报，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS 14.5 正式版更新（内部版本号：23F79 同 RC）。这是去年 9 月发布的 macOS Sonoma 操作系统的第五次更新，距离上一次的 macOS Sonoma 14.4 更新已经过去了两个多月。

符合条件的 Mac 用户可以通过系统设置中的“软件更新” 免费下载 macOS Sonoma 14.5 更新。对于仍在使用 macOS Ventura 的用户，本次更新版本号为 13.6.7，而 macOS Monterey 则为 12.7.5 更新。

macOS Sonoma 14.5 更新为 Apple News+ 订阅用户带来了全新每日单词游戏“Quartiles”，同时允许用户追踪 News + 游戏中的统计数据和连胜纪录。以下是苹果发布的更新日志摘要：

Apple News+ 新增原创每日单词游戏“Quartiles”

News+ 谜题记分牌提供新的玩家数据，包括填字游戏、迷你填字游戏和“Quartiles” 的统计数据和连胜纪录

部分功能可能因地区或设备的不同而不可用。

随着 macOS Sonoma 开发周期接近尾声，14.5 版本很可能是该系统迎来的一批最后的功能更新之一。苹果目前正致力于开发将于下个月 WWDC 大会上发布的全新一代操作系统 —— macOS 15。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版和公测版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版和公测版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

附 macOS 14 发布历史：

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