苹果再调整 macOS 15 系统设置：优化选项布局、重新设计图标

IT之家 5 月 24 日消息，科技媒体 AppleInsider 今天发布博文，曝料称苹果计划在 macOS 15 系统中重新调整系统设置（System Setting），其调整幅度超过以往。

苹果在 macOS Ventura 中，将“系统偏好设置”应用更名为“系统设置”，采用了与 iPhone 和 iPad 上的“设置”应用类似的设计。

位置调整

苹果公司基于用户的反馈，以及用户使用方面的相关数据，调整相关选项的位置。IT之家简要介绍下调整情况如下：

“通知”和“声音”类别将下移

“常规设置”将上移至“网络设置”之下

现有的壁纸和显示部分不再有专门部分，和常规设置、辅助功能设置等放在一起

隐私和安全将和 Touch ID 和密码以及其他相关设置放在一起

Siri 和 Spotlight 将和互联网账户和游戏中心放在一起

重新设计图标

苹果还计划重新设计 Siri 菜单栏图标，用黑白相间的扁平图标取代当前的彩色图标。

此外消息称苹果还计划调整计算器（更类似 iOS 的设计）和 Safari（页面控制的统一菜单）。

其他传闻中的 macOS 15 更改包括可打印的账户恢复摘要选项、新的 iCloud 偏好设置窗格以及 AirDrop 的现代化用户界面。

发布日期

苹果一年一度的全球开发者大会主题演讲将于 6 月 10 日星期一举行，届时苹果将发布 macOS 15、iOS 18、tvOS 18、visionOS 2 和 watchOS 11。

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