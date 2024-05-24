科赋宣布参加 2024 台北电脑展，带来 10000+ MT/s 超高速 DDR5 内存

IT之家 5 月 24 日消息，存储厂商科赋及其母公司艾思科 Essencore 昨日宣布将参加 2024 台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）。

科赋将在展会上带来多款内存新品，包括：

10000+ MT/s 的超高速 DDR5 内存；

URBANE V RGB DDR5、FIT V DDR5 电竞超频内存；

采用撞色设计的 CRAS V RGB ROG-Certified DDR5 华硕玩家国度联名内存。

而在固态硬盘领域，科赋将展示 PCIe Gen5x4 固态硬盘 GENUINE G560，该固态硬盘拥有 14000MB/s顺序读取速率。

此外科赋也将一并展出上月发布的 PCIe Gen4x4 固态硬盘 CRAS C925 Gen4。新闻稿确认这款采用联芸 MAP1602 主控的固态硬盘采用了（SK 海力士）V8 238 层 3D TLC 闪存。

而在 Essencore 这边，其将带来两款面向未来应用的内存产品，包括采用 LPDDR5X 内存的 LPCAMM2 内存模组和搭载 CKD （IT之家注：时钟驱动器）芯片的 DDR5 U-DIMM 模组。

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