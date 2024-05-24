谷歌推出安卓 14 QPR3 Beta 2.2 更新：修复蜂窝数据“断流”问题等

IT之家 5 月 24 日消息，谷歌现已向符合条件的 Pixel 手机推送了安卓 14 QPR3 Beta 2.2 更新，该更新主要修复了手机偶发的流量“断流”问题，同时改善了系统稳定性，预计相关包将在 2024 年 6 月作为稳定版正式推送。

据介绍，相关包版本为 AP21.240305.006，包含 2024 年 5 月安全补丁，在安装更新后 Play Services 版本升至 24.06.16，IT之家整理具体更新内容如下：

修复了偶尔导致移动数据连接中断的问题（即俗称“断流”）

修复了有时导致设备意外崩溃或重新启动的问题。

修复了更新应用时偶尔导致设备崩溃或意外重新启动的问题。

修复了手机开机后偶尔显示黑屏的问题。

修复了切换到辅助用户时导致设备崩溃并黑屏的问题。

修复了启用 AOD 时“双击唤醒”手势导致用户无法使用指纹解锁设备的问题

修复了电池信息偶尔无法在系统设置、状态栏和锁定屏幕中正确显示的问题。

修复了手机偶尔无法备份 / 恢复的问题。

提升了系统稳定性、改进了设备性能，同时修复了相机的“各种问题”。

谷歌表示，如果用户已经注册了安卓 14 Beta 计划，用户将自动收到 QPR3 Beta 2.2 的 OTA 更新，安卓 14 QPR3 Beta 2.2 适用于 Pixel 5a、6、6 Pro、6a、7、7 Pro、7a、8、8 Pro、Pixel Fold、Pixel Tablet 系列设备。

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