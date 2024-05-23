谷歌痛斥 Epic 自私自利：开放 Play 商店将严重损害消费者、开发者和 OEM 厂商的利益

IT之家 5 月 23 日消息，上个月，Epic 敦促加州法官强迫谷歌开放其 Play Store 应用商店，从而拥抱更激烈的竞争。对此，谷歌先是要求法院驳回该请求，称该举措将使公司“几乎无法”参与竞争。

今天，谷歌又发布博客，从六大方面痛斥了 Epic 的行为，强调“Epic 的提议除了对自己有利，对其他所有人都不利”。IT之家将谷歌原文翻译如下：

上个月，Epic Games 要求美国联邦法院对安卓和谷歌 Play 应用商店实施有害且毫无根据的调整，这将损害消费者、开发者和设备制造商的隐私、安全和整体体验。Epic 的要求不仅远远超出了最近美国审判判决的范围（我们将对此提出异议），而且由于我们去年与来自每个州和多个领地的州总检察长达成的和解协议，这些要求也是不必要的。

我们最近与法院分享了我们强烈反对 Epic 提议的原因 —— 本周晚些时候的听证会上，经济专家将进一步强调 Epic 提出的补救措施存在问题和不必要的原因。这包括：

Epic 的提议会使安卓用户在第三方应用商店上面临安全风险：Epic 的提议取消了谷歌为保护安卓用户安全所实施信任和安全措施的能力。与 iOS 不同，Android 允许 OEM 预装第三方应用商店，并允许用户直接下载其他应用商店。为了在提供选择的同时保持更佳的用户体验，Android 采取了常识性措施来保护用户安全和隐私 —— 而如果通过该提议，则这些措施将无法再实施。

Epic 的提议损害了安卓用户的隐私：根据 Epic 的提议，谷歌将被迫告诉所有第三方应用商店“用户通过 Google Play 安装了哪些应用”，这将暴露用户个人的应用使用情况，包括宗教、政治或健康等主题，从而供 Epic 获利。这明显侵犯了用户隐私。

Epic 的提议使用户更容易受到恶意应用的攻击：与 iOS 不同，Android 用户可以选择侧载应用，这意味着他们可以直接从开发者的网站安装应用，而无需通过应用商店。我们已经实施了重要措施，以确保用户在享受应用选择权的同时仍受到安全保护。然而，Epic 的提议将迫使谷歌移除这些措施，从而严重削弱我们保护用户免受潜在恶意应用侵害的能力。

Epic 的提议削弱了开发者对应用分发的控制权：开发者在 Android 上拥有许多应用分发渠道，但当他们选择使用 Google Play 时就会知道维护平台安全的信任和安全规则。然而，Epic 希望迫使所有其他开发者在未经他们同意的情况下通过多个渠道分发其知识产权内容。根据该提议，开发者可能自己都不知道他们的应用已经出现在了没有谷歌这种用户保护措施的第三方商店中，或者出现在他们原本不想与之产生联系的商店中。

Epic 的提议拦断了开发者的关键财路：作为州和解协议的一部分，我们已经同意不与开发者签署大范围的独家协议，但 Epic 希望完全限制谷歌向开发者提供任何经济激励措施的能力，即使是非独家和逐个应用的方式。Epic 提出的补救措施还将妨碍谷歌与开发者合作，从而无法通过 Play 商店中的应用提供任何独家内容，但这是一种十分常见的吸引用户、发展业务的策略，而 Epic 正试图限制所有开发者的这一重要商业机会。

Epic 的提议也将损害设备制造商利益：作为州总检察长和解协议的一部分，我们可以确保任何应用商店都可以自由在安卓设备上竞争，但 Epic 的提议会将 Google Play 排除在这个过程中，从而削弱竞争，使竞争对手的应用商店能够以更低的价格参与竞标（指 OEM 设备中的预装应用），这将减少 OEM 通过预装和在设备上预装应用所能获得的收益，从而让那些收入本来就不多的 OEM 雪上加霜，并可能导致消费者终端价格上涨。

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