TechInsights：2023 年谷歌首次跻身世界前三数据中心处理器供应商

IT之家 5 月 23 日消息，分析机构 TechInsights 近日发布研究报告，指谷歌已在 2023 年首次成为按收入计的第三大数据中心处理器供应商，仅次于英伟达和英特尔。

与英伟达、英特尔和 AMD 等传统处理器供应商不同，谷歌并不对外销售芯片，而是将 TPU 系列处理器用于内部工作负载和云服务实例。

TechInsights 高级分析师詹姆斯・桑德斯（James Sanders）向外媒 CRN 表示，谷歌以非对外供应商的身份超越 AMD，成功跻身这份榜单第三，是一项相当了不起的成就。

▲ 谷歌 Cloud TPU v5p。图源谷歌官方视频

研报显示，谷歌去年出货了约 200 万颗 TPU 芯片，这使得其成为数据中心加速器市场按数量计的第二大供应商，仅次于出货量达 380 万颗的英伟达。

200 万颗这一数值也远超其他数据中心加速器供应商（IT之家注：如亚马逊、英特尔、AMD 等）出货量的总和 ——50 万颗。

考虑到谷歌云服务即将在今年晚些时候部署基于 Arm Neoverse V2 架构的 Axion CPU，谷歌有望在不远的将来超越英特尔，成为世界第二大数据中心处理器供应商。

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