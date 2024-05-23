TechInsights：2023 年谷歌首次跻身世界前三数据中心处理器供应商

IT之家 5 月 23 日消息，分析机构 TechInsights 近日发布研究报告，指谷歌已在 2023 年首次成为按收入计的第三大数据中心处理器供应商，仅次于英伟达和英特尔。
与英伟达、英特尔和 AMD 等传统处理器供应商不同，谷歌并不对外销售芯片，而是将 TPU 系列处理器用于内部工作负载和云服务实例。
TechInsights 高级分析师詹姆斯・桑德斯（James Sanders）向外媒 CRN 表示，谷歌以非对外供应商的身份超越 AMD，成功跻身这份榜单第三，是一项相当了不起的成就。
研报显示，谷歌去年出货了约 200 万颗 TPU 芯片，这使得其成为数据中心加速器市场按数量计的第二大供应商，仅次于出货量达 380 万颗的英伟达。
200 万颗这一数值也远超其他数据中心加速器供应商（IT之家注：如亚马逊、英特尔、AMD 等）出货量的总和 ——50 万颗。
考虑到谷歌云服务即将在今年晚些时候部署基于 Arm Neoverse V2 架构的 Axion CPU，谷歌有望在不远的将来超越英特尔，成为世界第二大数据中心处理器供应商。
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