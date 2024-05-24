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华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版将搭载 M9 同款 192 线激光雷达

2024/5/24 9:27:25 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 我抢了台西窗旧事 的线索投递！

IT之家 5 月 24 日消息，今日，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在微博发文透露，问界新 M7 Max 焕新版将搭载问界 M9 同款 192 线激光雷达。

问界新 M7 Max 焕新版发布会将于 2024 年 5 月 31 日 19:30 举行，目前这款新车已开启预订，预售价 29.8 万起。

M7 Max 五座后驱智驾版

  • 焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

  • 焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

  • 焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

  • 焕新版预售价 33.8 万元起

据IT之家此前报道，问界新 M7 Max 焕新版新增星际蓝车漆，新车前脸为上下格栅的造型设计，采用当下流行的贯穿式 LED 日行灯，可选装封闭式前保险杠；前翼子板处搭载了侧视摄像头，采用了华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统。

此外，新车长宽高为 5020*1945*1760mm，轴距为 2820mm。内饰方面，新车内饰采用了赤茶橘配色，拥有内嵌式的全液晶仪表盘。


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关键词：余承东问界新 M7 Max 焕新版问界M9

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