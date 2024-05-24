华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版将搭载 M9 同款 192 线激光雷达

IT之家 5 月 24 日消息，今日，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在微博发文透露，问界新 M7 Max 焕新版将搭载问界 M9 同款 192 线激光雷达。

问界新 M7 Max 焕新版发布会将于 2024 年 5 月 31 日 19:30 举行，目前这款新车已开启预订，预售价 29.8 万起。

M7 Max 五座后驱智驾版

焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

焕新版预售价 33.8 万元起

据IT之家此前报道，问界新 M7 Max 焕新版新增星际蓝车漆，新车前脸为上下格栅的造型设计，采用当下流行的贯穿式 LED 日行灯，可选装封闭式前保险杠；前翼子板处搭载了侧视摄像头，采用了华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统。

此外，新车长宽高为 5020*1945*1760mm，轴距为 2820mm。内饰方面，新车内饰采用了赤茶橘配色，拥有内嵌式的全液晶仪表盘。





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