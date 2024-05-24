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消息称一加 Ace 3 Pro 手机 / 骁龙 8 Gen 3 平板 / OLED 圆表“全家桶”暂定 7 月底登场

2024/5/24 9:42:54 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 24 日消息，博主 @数码闲聊站 今天透露一加旗下 Ace 3 Pro 手机、“骁龙 8 Gen 3 平板”、“OLED 智能圆表”全家桶暂定 7 月底登场，其中的“骁龙 8G3 平板”更偏性能向定位，“原神做了点对点渲染 3K 分辨率”

IT之家综合先前报道，整理系列全家桶已知规格信息如下：

一加 Ace 3 Pro 手机

  • SoC：骁龙 8 Gen 3

  • 屏幕：1.5K 8T LTPO 曲屏

  • 后置摄像头：50MP“大底主摄” + 8MP + 2MP

  • 电池：6100 毫安时，支持 100W 充电

一加“骁龙 8 Gen 3”平板

  • SoC：高通骁龙 8 Gen 3

  • RAM：8/12/16GB

  • 存储空间：128/256/512GB

  • 重量：585 克

一加“OLED 圆表”

  • RAM：2GB

  • 存储空间：32GB

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