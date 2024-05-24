华为 FreeClip 耳夹耳机“暖星云”配色版支持镌刻服务

IT之家 5 月 24 日消息，华为在 2024 年夏季全场景新品发布会中为 FreeClip 耳夹耳机新增一款“暖星云”配色，目前新配色版本已经在华为商城开售，该版本支持华为最新上线的镌刻服务（限 HarmonyOS / 安卓版华为商城客户端参与），售 1299 元。

据介绍，这款耳机提供的耳机盒镌刻服务支持数十组图案，及数字、文字和标点符号镌刻，参考此前华为笔记本上线的服务，“用户可以在客户端中‘选择商品 → 进入下单页面 → 选择镌刻服务 → 进入个性化镌刻服务页面’，镌刻服务收费 0 元”。

不过IT之家经过测试，在 App 中没有找到这款耳机的“个性化镌刻服务页面”，如果小伙伴们有发现相关页面麻烦留言补充，我们将及时跟进。

华为于 2023 年 12 月发布了 FreeClip 耳夹耳机，提供星空黑和流光紫两种配色，此次暖星云配色为换色系产品，整体配置与此前版本保持一致，IT之家附产品信息情况如下：

华为 FreeClip 是业界首款左右耳自动识别的开放式耳机，采用“C 形桥”设计，应用镍钛记忆合金，佩戴稳固舒适，单耳仅重 5.6g；C 桥部分则配备自适应传感器，可调节卡扣的夹力，其薄悬臂梁中含有 9 根核心线。

华为 FreeClip 可同时连接两款设备，支持 SBC、AAC 和 L2HC（IT之家注：L2HC 要求 EMUI 13.0 或更高版本）搭载 10.8mm 双磁高灵敏度单元，配合逆声场声学技术，减小漏音，支持左右耳自适应、音频共享等功能；单耳机充满 8 小时持续音乐播放，搭配充电盒 36 小时整机音乐播放续航。

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