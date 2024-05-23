AITO 问界新 M7 Max 焕新版实车照曝光：华为联合设计，5 月 31 日上市

IT之家 5 月 23 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东宣布问界新 M7 Max 焕新版将于 5 月 31 日正式上市，新车已于上周开启预订，预售价 29.8 万起。

M7 Max 五座后驱智驾版

焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

焕新版预售价 33.8 万元起

现在，小红书博主 @Any 放出了一组问界新 M7 Max 焕新版实车图，看起来像是在某个经销商门店拍摄到的。

▲ 图源：小红书博主 @Any，下同

外观方面，问界新 M7 Max 焕新版新增星际蓝车漆，新车前脸为上下格栅的造型设计，采用当下流行的贯穿式 LED 日行灯，可选装封闭式前保险杠；前翼子板处搭载了侧视摄像头，采用了华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统。

车身尺寸方面，新车长宽高为 5020*1945*1760mm，轴距为 2820mm。

内饰方面，新车内饰采用了赤茶橘配色，拥有内嵌式的全液晶仪表盘，搭配双辐式多功能方向盘，中控台中间采用了悬浮式设计的多媒体显示屏其下方配备两个手机无线充电面板。

IT之家注意到，其中控台上还配有问界 M9 汽车同款星环散射体 —— 施罗德散射高音单元，支持配合音乐旋律主题灯光律动；座椅还采用了 M9 同款材质的舒云座椅。

新车还配备电子换挡机构以及水晶挡把，还配备全景天窗、后排空调控制面板、老板座椅按键等配置。此外，新车将全部座椅放倒后，还能得到近乎纯平的车内空间。

▲ 图源：鸿蒙智行

动力方面，新车搭载由 1.5T 四缸涡轮增压增程器和华为驱动电机组成的增程式动力系统，并提供两驱和四驱动力可选。其中，增程器最大功率为 112 千瓦，后桥驱动电机最大功率为 200 千瓦；四驱车型则是在前桥增加一台最大功 130 千瓦的驱动电机。

新车 CLTC 工况下满油满电综合续航 1300km，纯电续航 240km，馈电工况下百公里油耗 5.6L，四驱版车型百公里加速 4.8s。此外，新车还升级了 CDC 连续可变阻尼减振器，针对不同使用场景，悬挂软硬自动调节。

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