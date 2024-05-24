北京汽车 BJ30 SUV 上市：可选油混四驱，9.99 万 - 13.69 万元

IT之家 5 月 24 日消息，北京汽车 BJ30 深混轻野电四驱 SUV 正式上市，定价 9.99 万元起。

BJ30 轻野 Air 版 9.99 万元（燃油）

BJ30 轻野 Pro 版 10.99 万元（燃油）

BJ30 轻野 Max 版 11.99 万元（燃油）

BJ30 魔核电驱标准版 12.59 万元（油混）

BJ30 魔核电驱进阶版 13.69 万元（油混）

该车外观采用“方盒子”造型，设计较为独特，配备悬浮式车顶。其前脸使用了环形前灯组设计，前格栅形成被嵌入在灯带中的视觉效果，也维持了家族式设计风格，搭配竖向尾灯进一步增强了新车的识别度。

该车长宽高分别为 4730/1910/1757（1790）mm，轴距为 2820mm。据悉，新车拥有 25° 接近角、30° 离去角、21° 纵向通过角，最大离地间隙达到了 215mm。

动力方面，新车搭载 1.5T 混动系统，官方称之为“魔核”（IT 之家注：油电混动，上蓝牌）。该发动机最大功率 116kW，峰值扭矩 235N・m，热效率 41%；混动系统综合功率 301kW，峰值扭矩 685N・m，百公里加速时间达到六秒级，综合续航可达 1000 公里。此外，新车配有魔核电四驱，搭载 ATS 全地形控制系统。

该车内置高通 8155 芯片，将搭载 L2.5 级辅助驾驶，后排座椅支持纯平放倒；14.6+10.25 英寸双屏组合，搭载华为应用市场 + HiCar 互联。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。