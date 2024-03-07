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首页 > 智车之家>新能源汽车

北汽集团声明称“在韩国高阳市建厂生产电动汽车”纯属不实报道

2024/3/7 22:58:47 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 3 月 7 日消息，今日晚间，北汽集团官微发表声明，称部分韩国媒体关于“北汽和韩国高阳市签订合作备忘录，在韩国高阳市建立年产 20 万台电动车厂”的相关报道不实

近日，我司发现部分韩国媒体发布了关于“北汽和韩国高阳市签订合作备忘录，在韩国高阳市建立年产 20 万台电动车厂”的相关报道。

经核实，新闻中签约方韩国（株）GOMSD 及韩国高阳市均未与北汽集团建立合作关系，我司从未与上述两方就合作事宜进行接洽。

上述新闻纯属不实报道。我司已启动对该事件的调查，对相关行为保留追溯法律责任的权利。
特此声明。

IT之家附前情提要

据韩媒《朝鲜日报》报道，韩国高阳市 3 月 6 日宣布，已与中国汽车公司北京汽车签署谅解备忘录，将在高阳自由经济区所在地建设大型电动汽车生产设施

通过该协议，北京汽车将在高阳自由经济区投资约 200 万平方米和约 4 万亿韩元（IT之家备注：当前约 216 亿元人民币），建设电动汽车生产和销售设施。年产能目标为 20 万台，计划将 90% 的电动汽车出口到韩国以外市场。高阳市计划下个月应北京汽车的邀请，派代表团访问中国总部，参观现场并落实协议内容。

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关键词：北汽北京汽车

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