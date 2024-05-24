小米 Redmi Note13 Pro 系列手机现已支持应用启动退出打断动效

IT之家 5 月 24 日消息，小米今日宣布，Redmi Note13 Pro 系列手机现已支持应用启动、退出打断动效。
关于 Redmi Note13 Pro 系列的产品配置，IT之家此前已经进行详细报道。
Redmi Note 13 Pro 搭载第二代骁龙 7s 移动平台，内置 5100mAh 超大电池，搭配 67W 秒充。该机采用了 6.67 英寸超细四窄边直屏，分辨率为 2712×1220 OLED，支持低亮度 1920Hz 高频 PWM 调光 + 高亮度 DC 调光。
Redmi Note 13 Pro + 是 Redmi 首款曲面屏手机，全球首发天玑 7200-Ultra 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 120W 神仙秒充。
Redmi Note 13 Pro 搭载 Pro+ 同款影像，前置 16MP（豪威 OV16A1Q），后置 200MP 主摄（三星 S5KHP3，1/1.4"，7P 镜片） + 8MP 超广角（索尼 IMX355）+ 2MP（豪威 OV02B10）微距三摄。
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