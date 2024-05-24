VMware 涨价 10-15 倍太离谱，有 2.4 万台虚拟机的大公司决定改用竞品 Nutanix

IT之家 5 月 24 日消息，博通（Broadcom）收购 VMware 之后进行了大刀阔斧的改革，40 亿美元出售终端用户计算部门等非核心业务，结束 59 项产品之外，专注于为大型企业提供支持，通过订阅的方式吸引企业采用。

科技媒体 Techspot 报道，大型企业也可能无法承受 VMware 的涨价。拥有 2.4 万台虚拟机的澳大利亚公司 Computershare 可能会放弃 VMware，转而专注于 Nutanix 产品。

IT之家注：Computershare 主要为世界各地的证券交易所提供金融产品和投资者服务，在博通收购 VMware 之前，该公司曾大力参与 VMware 虚拟化技术的开发。

Computershare 首席技术官凯文・奥康纳（Kevin O'Connor）近日表示，公司 IT 部门一直尝试使用不同的虚拟机服务运行工作负载管理程序，包括 Nutanix AHV 和另一款知名竞争对手（应该就是 VMware）。

奥康纳表示他最近接到了第二个管理程序供应商的电话，该供应商提出如果要使用其产品需要加上额外的服务，价格将提高 10 到 15 倍，这说服了 O'Connor 继续执行他的原计划，只使用 Nutanix。

Computershare 目前正在进行大规模的 IT 服务迁移，将 2.4 万台虚拟机从 "其他" 虚拟机管理程序迁移到 Nutanix AHV。据 O'Connor 称，该计划可能将于明年完成，并将在几个月内收回成本。公司将从这次迁移中 "变得更强大、更精干"，成本也将低于收购前。

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