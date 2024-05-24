安克 Soundcore 声阔 A30i 口红耳机国行开售：46dB 自适应降噪，249 元

IT之家 5 月 24 日消息，安克旗下音频设备品牌声阔 Soundcore A30i 口红耳机国行版目前已经在京东开售，这款耳机提供星黛粉 / 海盐蓝 / 皓月白 / 极夜黑四种配色可选，主打 46dB 自适应降噪，首发价 249 元。

据介绍，这款耳机采用蓝牙 5.4 技术，配备“定制高分子复合振膜”（没有公布具体动圈大小），降噪深度 46dB，在 App 提供五档降噪深度可供调节，并支持根据外界环境自动切换降噪效果；另支持 4 麦克风 AI 通话降噪。

此外，该耳机还支持 360° 全景环绕音、双设备连接、IP54 防水防尘等特性，提供 18 个月保修，可使用 Soundcore App 进行调参，内置 22 种音效，并搭载自定义均衡器。

续航方面，官方宣称单耳机续航时间为 7 小时，搭配耳机仓续航时间为 24 小时，充电 10 分钟即可聆听 2 小时，不过没有公布具体耳机的电池容量信息。

IT之家整理声阔 Soundcore A30i 口红耳机参数信息如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。