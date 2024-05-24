Ayn 推出 Odin2 Mini 安卓掌机：索尼 PSV 风格、骁龙 8 Gen 2，339 美元起

IT之家 5 月 24 日消息，在上周公开部分细节后，Ayn 今日正式在海外发布了 Odin2 Mini 安卓游戏掌机，这款掌机采用索尼 PlayStation Vita 风格外观，搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，将于 6 月底开始交付，IT之家整理具体价格信息如下：

8GB RAM + 128GB 存储空间版本：339 美元（当前约 2458 元人民币）

12GB RAM + 256GB 存储空间版本：399 美元（当前约 2893 元人民币）

据介绍，这款游戏掌机尺寸为 198 x 85.8 x 19.5mm，重约 320 克；配备 5 英寸 1920x1080 分辨率 60Hz Mini-LED 触控屏幕，提供 1100 尼特亮度，384 分区。

性能方面，该机采用高通骁龙 8 Gen 2 处理器，可选 8/12GB LPDDR5X RAM 和 128/256GB UFS 4.0 存储空间，支持 microSD 内存卡扩展。

此外，该机支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.3；集成 5000 毫安时电池，支持 65W 快充，提供 1 个 USB-C 3.1 接口，1 个 Micro HDMI、1 个 3.5mm 音频接口，可以外接显示器使用。

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