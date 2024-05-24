学而思经典学习机 2024 预售：11.45 英寸 90Hz 2.2K 屏、AI 辅导，5398 元起

IT之家 5 月 24 日消息，学而思经典学习机 2024 今日开启预售，手写笔套装 5398 元，手写笔键盘套装 5797 元。

硬件配置上，学而思经典学习机 2024 采用联发科 8 核处理器，与学而思学习机经典版 2023 相比，综合性能提升 72%；搭载 7700mAh 电池，上网课可使用 7 小时以上；采用 11.45 英寸 90Hz 刷新率 2.2K 屏幕，采用 DC 调光，有 25 种护眼功能。

学而思经典学习机 2024 号称“配备了 10 大 AI 神器”，AI 听写、AI 背诵、AI 口算练习等功能将出题-检查-复盘全流程包揽；小思练习功能拥有独立数学成长体系，采用拆解式互动练习。

AI 中英文作文助手、AI 口算批改能够处理更为复杂的批改工作；AI 指尖翻译、AI 查字词、AI 读绘本等功能丰富孩子课后学习生活；小思 AI 助手能够随时随地记录下孩子的学习数据、分析学习行为，为孩子推荐相应的学习工具和练习内容。

“学而思智能”App 支持游戏全屏蔽、应用下载家长可一键审核；支持远程视频通话，家长随时随地查看孩子状态。此外还有课程时长、专注程度、坐姿分析、错题本查看管理、学情报告复盘、夸夸建议等功能。

IT之家附详细参数如下：

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