距离地球 40 光年，类地行星 Gliese-12b 被发现

IT之家 5 月 24 日消息，天文学家利用凌日系外行星勘测卫星（TESS）观测到 Gliese-12b 行星，其体积介于地球和金星之间，距离地球 40 光年，基于相关数据推测可能是类似于地球的系外行星。

东京天体生物学中心的项目助理教授 Masayuki Kuzuhara、东京大学的项目助理教授 Akihiko Fukui 共同领导的科研团队利用 TESS 观测到了这颗系外行星，团队表示：“虽然我们还不知道它是否拥有大气层，但我们一直认为它是外金星（exo-Venus），其大小和从恒星获得的能量与太阳系中的行星邻居相似。”

Gliese-12b 围绕着 Gliese-12 恒星旋转，每 12.8 天绕行一圈，大小与地球相当，甚至略小于金星。假设它没有大气层，这颗行星的表面温度估计约为华氏 107 度（摄氏 42 度）。IT之家附上相关视频如下：

而 Gliese-12 是一个冷红巨星，位于双鱼座，距离地球约 40 光年。这颗恒星的大小只有太阳的 27%，表面温度只有太阳的 60%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。