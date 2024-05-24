长达 45 年主机大战“结束”，雅达利宣布收购复古主机品牌 Intellivision 及旗下游戏

IT之家 5 月 24 日消息，据雅达利官方新闻稿，雅达利今天宣布已收购复古主机品牌 Intellivision 及旗下“200 多款游戏”， Intellivision Entertainment 将更名，同时将“继续开发他们的 Amico 游戏机”。

IT之家经查询获悉，Intellivision 是美泰公司于 1979 年发行的一款家用主机品牌，随后品牌被电子游戏音乐制作人和投资人 Tommy Tallarico 收购，并成为了独立的公司 Intellivision Entertainment。

Intellivision 公司原计划在 2020 年推出一款名为 Amico 的游戏主机，该机主要运行复古 Intellivision 游戏“重制版”及一批“专门为平台制作的游戏”，但该机因其 250 美元（IT之家备注：当前约 1813 元人民币）的高昂售价及首发游戏质量不佳遭到玩家批评，此后这款游戏机由于“缺乏资金”导致延期，最终无疾而终，不过如今在雅达利麾下，该公司预计将会继续开发该机。

据悉，雅达利和 Intellivision 在 1970-1980 年代曾是游戏机市场上激烈的竞争对手，不过如今相关“主机大战”终于落下帷幕，雅达利旗下游戏工作室 Digital Eclipse 的负责人 Mike Mika 表示，“45 年后，雅达利和 Intellivision 的联合结束了历史上持续时间最长的游戏机战争”。

雅达利首席执行官 Wade Rosen 表示，“这是一个非常难得的机会，可以团结以前的竞争对手，将雅达利、Intellivision 和游戏黄金时代的粉丝聚集在一起”。

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