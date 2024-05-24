智己 L6 汽车新增 Max 长续航欧版：800V 710km 续航，权益价 22.69 万元

IT之家 5 月 24 日消息，智己 L6 汽车今日官宣新增 Max 长续航欧版，权益价 22.69 万元，同时这一版本也将是出海欧洲的全球车配置。

智己汽车第二款轿车 L6 于 5 月 13 日发布，当时推出了 5 个版本，IT之家汇总如下：

L6 Max 标准版：650km / 400V / 零百 5.6 秒，21.99 万元（上市权益价 19.99 万元）

L6 Max 长续航版：710km / 800V / 零百 4.6 秒，25.99 万元（上市权益价 23.99 万元）

L6 Max 超长续航版：850km / 准 900V / 零百 4.6 秒，27.59 万元（上市权益价 25.59 万元）

L6 Max 超强性能版：780km / 四驱 / 准 900V / 零百 2.74 秒，30.59 万元（上市权益价 28.59 万元）

L6 Max 光年版：超 1000km / 四驱 / 准 900V，34.59 万元（上市权益价 32.59 万元）

从价格来看，新增的 Max 长续航欧版为次低配版本，零售价 24.69 万元，上市权益价 22.69 万元，续航与原版 Max 长续航版相同（710km），也保留了 800V 超充，无法选配空气悬架和动态阻尼调节系统，真皮座椅由标配改为 8000 元选配，便宜了 1.3 万元。

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