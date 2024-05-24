自发光 + 不烧屏，韩国政府宣布向无机 LED 领域投资 4840 亿韩元

IT之家 5 月 24 日消息，韩国产业通商资源部昨日宣布，韩国 “无机发光显示器技术开发和生态系统建设项目”已通过初步可行性研究。

根据该项目计划，韩国政府将在八年内投资 4840 亿韩元（IT之家备注：当前约 25.7 亿元人民币），构建无机发光二极管产业生态，目标在该领域建立类似以往 OLED 技术领域的“超差距”。

无机 LED 是指使用无机材料作为 LED 光源的自发光显示器，对应的商业化名称包括 QD-LED、nanoLED、Micro LED、QDEL 等。

相较于目前传统的 LCD 显示器，无机 LED 拥有自发光高效率的优势；而相较 OLED 显示器，无机 LED 显示设备的发光材料寿命更佳，不会出现“烧屏”，也更方便实现高亮度。

▲ 三星此前展出的 QD-LED 显示器

韩国政府计划重点在三大领域提升韩国无机 LED 显示技术的实力：

超小型像素技术；

高速面板制造技术；

300 英寸以上级超大模块化显示器构建技术。

韩国还计划在忠清南道牙山市建立大型无机 LED 示范中心，以支持中小型企业的相关技术验证和商业化流程。

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