比亚迪秦 L 官宣 5 月 28 日上市：“工业奇迹，大秦启航”

IT之家 5 月 24 日消息，刚刚，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天发文宣布，比亚迪秦 L 将于 5 月 28 日正式上市。在其公布的海报中，出现了两句颇具气势的广告词，“工业奇迹”和“大秦启航”。

同样在今天，“全球第一辆插电混动汽车诞生地”揭牌在比亚迪西安高新工业园举行。比亚迪品牌及公关处总经理 @不会武功的武功李云飞 发博表示，祝贺“全球第一辆插电混动汽车诞生地”立牌正式在西安落成！西安是历史文化名城，也是比亚迪的福地。同时博文的最后还预告了 5 月 28 日比亚迪将举办大型发布会“放大招”，公布比亚迪第五代 DM 技术。

IT之家汇总秦 L 当前已知信息大致如下：

该车采用全新的内外饰设计语言，搭载第五代 DM-i 混动系统，定位高于目前在售的秦 PLUS DM-i。

部分经销商表示比亚迪秦 L DM-i 目前已经支持预定（盲定），提供 120KM 卓越型、120KM 超越型、120KM 领先型、80KM 超越型、80KM 领先型五个版本，预计在 12-15 万元区间。

比亚迪秦 L DM-i 外观有 4 种配色（润玉白、建窑紫、冰珀青、茶晶灰）可选，内饰有皓月米和玄武灰两种颜色可选。

这款车型最值得期待的地方在于搭载的第五代 DM-i 混动系统，百公里综合油耗低至 2.9L、综合续航有望达到 2000 公里。

秦 L 长宽高分别为 4830mm / 1900mm / 1495mm，轴距达 2790mm，定位中级轿车。

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