比亚迪在英国发布电动双层巴士 BD11：搭载新一代刀片电池，支持双枪充电

IT之家 5 月 22 日消息，IT之家从比亚迪商用车官方微信公众号获悉，5 月 21 日，比亚迪在英国伦敦发布搭载新一代刀片电池大巴底盘的纯电动双层巴士 BD11，标志着比亚迪商用车的海外拓展更进一步。

比亚迪英国商用车业务总经理 Frank Thorpe 表示：“比亚迪 BD11 纯电动双层大巴采用了最新的比亚迪核心科技，确保安全可靠的电动出行，致力于为广大消费者提供清洁、环保的公共交通服务。比亚迪将一如既往地以创新的技术和产品引领全球公共交通向绿色与可持续发展转型。”

比亚迪 BD11 在伦敦全球首发

比亚迪 BD11 将于今年下半年投入运营，最大载客量为 90 人，电池容量高达 532 千瓦时，支持双枪充电。首批车型专为伦敦设计，后续将推出适应英国不同地区需求的车型。比亚迪 BD11 所搭载的全新一代刀片电池双层大巴底盘将电池与车架集成，不仅显著减轻了整车重量，增加续航，更提升了车辆的稳定性和操控。整车设计兼顾了驾驶员与乘客的舒适性和安全性，可选装高级驾驶辅助系统（ADAS）等先进的主动安全配置。

据悉，该巴士在英国市场的售价约为 40 万英镑，当前折合人民币约 368 万元。

比亚迪 BD11

值得一提的是，此次发布会在伦敦公共交通博物馆举办，地点极具历史性意义，该博物馆收藏了首辆搭载比亚迪 K9E 底盘的双层电动巴士。

据比亚迪介绍，目前，已有超过 1800 辆比亚迪电动巴士在英国道路上运行，总行驶里程超过 1.27 亿公里，相当于累计减少了 1.37 亿吨二氧化碳排放。截止今年 4 月，比亚迪新能源足迹已遍布全球 88 个国家及地区、逾 400 多个城市。

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