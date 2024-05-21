比亚迪腾势 Z9 GT、极氪 MIX、理想 MEGA 现身工信部新能源汽车购置税减免车型目录

IT之家 5 月 21 日消息，工信部今日公布了第五批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，其中包括比亚迪海豹 06、腾势 Z9 GT、比亚迪腾势 N7、理想 MEGA、极氪 MIX、长安深蓝 G318 等明星车型。

数据显示，腾势 Z9 GT 纯电版本搭载 100 度电池，CLTC 续航可达 606/630km。深蓝 G318 采用增程混合动力，搭载 35.07 度电池，配备 1.5L 发动机，能耗 7.4L / 100km，纯电续航 142km。此外，极氪 MIX 提供两款车型，搭载 77 度电池，CLTC 续航 550/556km。

日前，工信部发布第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，其中出现了腾势 Z9 GT 插混版车型的身影，纯电版已经在北京车展亮相。

申报信息显示，这款新车长宽高分别为 5195/1990/1500（1480）毫米，轴距为 3125 毫米，比纯电版车长增加 15 毫米，其他保持一致。该车标配全景天幕、电动尾翼，可选装三颗激光雷达、不同颜色制动钳、轮辋、前 / 后保碳纤维装饰件、空气悬架等。

动力方面，腾势 Z9 GT 插混版搭载由 2.0T 发动机和三台驱动电机组成的动力系统，其中 2.0T 发动机最大功率 152 千瓦，前电机最大功率 200 千瓦，后左、后右两台驱动电机最大功率均为 220 千瓦。

IT之家从此前官方公布的信息获悉，比亚迪腾势 Z9 GT 将于 5 月举行技术发布会，新车预计年中上市，目前尚不清楚插混版是否会和纯电版一同发售。

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