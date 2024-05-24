消息称特斯拉上海超级工厂 Model Y 已减产至少 20%

IT之家 5 月 24 日消息，路透社报道称，特斯拉上海超级工厂自 3 月以来已将其最畅销的 Model Y 电动汽车的产量削减 20% 以上。

中国市场目前是特斯拉仅次于美国的第二大市场，上海工厂生产的大部分汽车都在中国本地销售。随着经济形势的放缓，再加上各大电动汽车制造商都开始打起价格战，特斯拉这款老车型需求在国内出现了严重下滑。

消息人士称，特斯拉上海超级工厂计划在 3~6 月期间将 Model Y 的产量削减至少 20%。截至IT之家发稿，特斯拉方面仍未进行回应，不过特斯拉周四刚刚发布的最新影响力报告中已经删掉了“到 2030 年每年交付 2000 万辆汽车”的目标。

中汽协数据显示，中国 3 月份 Model Y 的产量为 49,498 辆，4 月份为 36,610 辆，分别同比下降 17.7% 和 33%。

今年前四个月，特斯拉在中国共生产了 287,359 辆 Model Y 和 Model 3 汽车，比 2023 年同期下降 5%，不过 Model 3 的产量增长了 10%。

实际上，为促进销售，特斯拉 Model Y 上个月已经将其中国售价降至 2021 年以来的最低水平，同时还为 Model 3 / Y 推出限时 0 首付方案：首付 0 元起，日供低至 145 元起。

乘联会数据显示，2023 年全年，特斯拉 Model Y 为中国最畅销的新能源车型，共销售 646845 辆，比亚迪宋以 640565 辆位居第二。特斯拉 2023 年在中国整个新能源汽车市场的份额为 7.8%，但在 2024 年前 4 个月下滑至 6.8%；比亚迪高居榜首，前 4 个月市场份额为 34.3%。

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