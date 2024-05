马斯克反对美国对中国电动汽车征收关税，称此举“扭曲市场”

IT之家 5 月 24 日消息,据路透社报道,当地时间周四的 VivaTech 大会问答环节中,特斯拉创始人马斯克在回答提问时表示,他反对美国对中国电动汽车征收关税。

马斯克通过视频连线表示,“特斯拉和我都没有要求征收这些关税。事实上,当这个消息被宣布的时候,我很惊讶,抑制交易自由或扭曲市场的事情都不是好事。”

马斯克表示,特斯拉在没有关税和优惠支持的情况下,在中国市场竞争得“相当不错”(Tesla competes quite well in the market in China with no tariffs and no deferential support. ),故赞成“不征收关税”。

另外据IT之家此前报道,特斯拉今年 1 月发布 2023 年财报之后,马斯克在电话会议上表示,中国汽车制造商是世界上最具竞争力的车企,他们将在本国以外取得巨大成功,“坦率地说,如果不设置贸易壁垒,他们几乎会轻易击败世界上大多数其他汽车公司。他们非常出色”。马斯克还称,没有看到与中国汽车制造商合作的明显机会,除非允许他们使用特斯拉超级充电网络或授权其自动驾驶技术。

