变废为宝：通用汽车携手特斯拉联合创始人公司回收电池生产废料

IT之家 5 月 23 日消息，通用汽车宣布与电动汽车电池和回收公司 Redwood Materials 达成合作，将对其位于俄亥俄州沃伦市和田纳西州斯普林希尔市的两个制造工厂产生的废料进行回收利用。

Redwood Materials 由特斯拉联合创始人、前首席技术官 JB Straubel 创立，该公司将处理来自上述两家工厂的“100%”废料。IT之家注意到，此次合作并非直接与通用汽车进行，而是与其与韩国 LG 能源解决方案公司合资成立的电池制造商 Ultium Cells LLC 进行合作。

这项协议签订后，Redwood 表示他们已经与美国“大多数”主要电动汽车电池制造商建立了回收伙伴关系。Redwood 将处理的废料包括阴极和阳极材料，它们是锂离子电池的关键成分，并将其加工成“高质量” 的电池材料，然后出售给其众多合作伙伴，用于制造新的电动汽车电池。

Ultium Cells LLC 已经开始向位于内华达州的 Redwood 主要工厂运送材料进行回收和加工，这家合资企业预计其两家工厂每年将生产 80GWh 的电池单元，位于密歇根州的第三家工厂也正在建设中。

据 Redwood 称，即使效率最高的电池制造商也会产生 5-10% 的废料，每年将超过 1 万吨，所有这些材料都可以由 Redwood 的回收设施进行回收。

Redwood Materials 成立于 2017 年，除了处理通用汽车电池制造过程中的废料之外，该公司还回收来自特斯拉、福特、丰田、日产、Specialized、亚马逊、Lyft、Rad Power Bikes 等公司的电动汽车电池。

第一批电动汽车（例如日产 Leaf 和特斯拉 Model S）中的电池现在正处于使用寿命的末期，亟需回收利用。Redwood 在收到来自其各种合作伙伴的电池后，会启动化学回收过程，提取和精炼镍、钴、铜等相关元素。根据 Redwood 的说法，这些精炼材料的一定比例可以重新用于电池制造过程，平均而言，可以回收 95% 的关键电池金属。

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