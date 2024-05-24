消息称三星显示正为苹果 iPad mini 开发 OLED 面板，预计 2025 年下半年开始量产

IT之家 5 月 24 日消息，苹果似乎正打算将 iPad 系列全线产品都逐渐切换到 OLED 显示屏，而刚刚发布的 M4 款 iPad Pro 正是首款试水产品。

根据 naver 上的供应链消息，三星显示正在加速扩展其 IT OLED 业务，最近已经开始为 iPad mini 开发对应的 OLED 面板，但目前开发项目处于早期阶段，业界预计其量产目标日期为 2025 年。

据我了解，三星显示上个月应苹果要求开始开发用于 iPad mini 的 8 英寸 OLED 样品。上半年开发完初始样品后，我们将能够在年内进入量产开发阶段。

产业链人士指出，该项目意义重大，是三星显示扩大 IT OLED 业务的桥头堡。据称，三星显示计划在天安 A2 生产线量产此类面板，下一款采用该技术的机型预计将是 iPad mini 7。IT之家查询获悉，A2 产线目前主要用来生产 5.5 代刚性 OLED 面板。

不过，消息来源并未提及 iPad mni 7 是否会采用双层串联结构的 OLED 显示屏，但为了降低成本，苹果短期内很可能不会为 iPad mini 引入这项技术。

消息人士还提到，三星显示今年计划为 11 英寸 iPad Pro 机型供应 400~500 万块 OLED 面板。虽然 IT OLED 面板的价格比智能手机用的 OLED 面板贵 3~4 倍，但此类产品的出货量也远低于其他行业。

一位业内人士解释道：“随着 OLED 业务的方向从现有的智能手机转向 IT，三星显示内部似乎也开始关注这一领域”，“即使面板价格略有下降。”

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