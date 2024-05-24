“福建首条公交化运营城铁”福州地铁滨海快线亮相 2024 数字中国建设峰会

IT之家 5 月 24 日消息，在今天的第七届数字中国建设峰会上，福州地铁展区工作人员向IT之家介绍了“福建省内第一条实现公交化运营的城际铁路”福州地铁滨海快线。

工作人员向IT之家展示了福州滨海快线所用列车的模型，该车以“碧海蓝天”蓝为主色，是国内首款采用“三动一拖”动拖比的市域 A 型车，设计时速为 140km，主要用于沟通福州主城区、滨海新城 / 长乐国际机场及“临空经济区”共计 62.4 km 的线路，号称“可实现福州主城至滨海新城 30 分钟通达”。

据介绍，该车在安全及智能方面较为突出，系首款达到国内最高防火等级 EN45545 标准“OC3 防火运行等级”的福州地铁车型，同时采用酚醛复合地板新型材料等方式减轻车体重量，号称每列车在全生命周期（30 年）预计能节省用电约 356 万度。

现场工作人员同时表示，截至目前，福州地铁滨海快线全线 15 个车站已全部完成主体结构封顶，滨海快线首组列车也已经到达文岭车辆段，预计今年 8 月底相关线路可全线贯通，2025 年底前开通初期运营。

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