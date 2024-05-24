搭载海光开先等国产处理器，新华三旗下多台商用主机亮相 2024 数字中国建设峰会

IT之家 5 月 24 日消息，在今天的第七届数字中国建设峰会上，多款搭载国产处理器的新华三 H3C 商用设备亮相展台，系列设备可选海光 / 兆芯 / 开先处理器，配备银河麒麟 / 方德操作系统。

现场工作人员向IT之家展示了 H3CDesk X500H 商用台式机工作站，展示机搭载 8 核心 16 线程海光 3350 处理器，配备 8GB DDR4 RAM，运行方德 5.0 系统。现场人员使用 Wine 进行 Photoshop CS6 测试，在 1920x1080 分辨率下运行流畅度有一定提升空间。

此外，展台中有一款搭载 4 核心 4 线程开先 KX-6000G 处理器的 H3CBook Z14 笔记本电脑，该机内置银河麒麟操作系统 V10，使用了较为成熟的开模方案，现场人员声称，该机“支持 USB-C 双接口充电、支持快充”，同时采用“双风扇 + 双铜管”散热。

IT之家同时注意到，现场还有一台 UNIS XCloud C500-C 云终端迷你主机样机，该机号称搭载“高性能 4 核心兆芯处理器”，适用于安全办公场景，不过现场人员没有提供该机演示。

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