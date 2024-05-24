收购落地在即：紫光股份拟收购新华三 30% 股权，约 21.43 亿美元

IT之家 5 月 24 日消息，紫光股份今晚发布公告，宣布以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 29% 股权，拟以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1% 股权，合计购买新华三 30% 股权，交易对价为 21.43 亿美元（IT之家备注：当前约 155.37 亿元人民币）。

在本次交易之外，紫光国际与 HPE 开曼签署了《后续安排协议》，就 HPE 开曼所持新华三 19% 股权的多种远期处置安排等事宜进行约定，其中包括在本次交易完成交割后，紫光国际将放弃剩余新华三 19% 股权的优先购买权。

本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。交易完成后，紫光股份将间接持有新华三 81% 的股权。

根据调整后的收购方案并结合公司实际情况，公司同时决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项。调整后的方案将使公司能够利用自有资金和银行贷款快速完成对新华三股权的大比例收购。

本次收购交易完成后，公司对新华三的持股比例将由 51% 增加至 81%，上市公司每股收益将明显增厚。

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