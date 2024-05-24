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首页 > 智能时代>人工智能

马斯克承认自家 xAI 聊天机器人 Grok 不如 ChatGPT，但年底之前也许能赶上

2024/5/24 16:30:21 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 24 日消息，当地时间周四，马斯克在巴黎举行的 VivaTech 大会上发表视频讲话并接受远程采访，谈到了自家的人工智能初创公司 xAI。

马斯克表示，xAI 是一家新公司，因此 Grok 仍有许多工作要做，才能拥有与谷歌 Deepmind 和 OpenAI 相抗衡的人工智能，也许在今年年底就能做到这一点

马斯克谈到 Grok 的未来发展时，强调了“求真”能力的重要性。他表示，Grok 将尽最大努力做到严谨，追求真相，做到最有趣，追求最大程度的真相也是 AI“最安全的做法”。马斯克说，另一方面 Grok 必须具有极强的好奇心。“求真和好奇”将对人类最有利，因为它想了解并促进人类的发展。“如果我们终将死去，我们最好是笑着死去。”

据IT之家此前报道，xAI 今年 3 月、4 月陆续推出了 Grok-1.5 大语言模型和首个多模态模型 Grok-1.5 Vision。xAI 曾表示，Grok-1.5V 在多学科推理、文档理解、科学图表、表格处理、屏幕截图和照片等多个领域“都能媲美现有的前沿多模态模型”。

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